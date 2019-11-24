Поклонская вступилась за Ротару

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что критика певицы Софии Ротару за ее планы вернуться с концертами в Россию неуместна. Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.

Поклонская назвала гастроли украинских звезд в России и наоборот отличным шагом для нормализации отношений между странами. Также она отметила, что артисты имеют право на любое личное мнение о политики России в отношении Крыма, «от этого их творчество не станет менее ценным».

Ранее София Ротару сообщила о возвращении на российскую сцену, что вызвало критику в адрес певицы.

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