Пушков оценил заявление директора Ротару о ее травле

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Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение насчет заявления концертного директора певицы Софии Ротару, который сказал, что критика в адрес артистки из-за ее планов выступить в России является заказной. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, в России «устали от гастролеров», которые посещают страну, чтобы зарабатывать деньги.

«А у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле», — сказал Пушков.

При этом он добавил, что в России Ротару «не очень рады», но какой-либо «заказ на травлю» артистки отсутствует.

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