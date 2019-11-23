Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией. Об этом сообщает Ura.Ru.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ», — сказал Лавров, и назвал информацию о финансировании певицей украинских военных клеветой. Он подчеркнул, что за подобные слухи, которые являются заведомо ложными сведениями, можно подать в суд.

Кроме того, по словам концертного директора певицы, обвинения в том, что Ротару едет в Россию, только чтобы заработать, не соответствуют действительности. Так, он обратил внимание на то, что в этом году артистка выступит только на «Песне года», что является бесплатным мероприятием. Он также подчеркнул, что Ротару уже много лет отказывается от большинства коммерческих выступлений.

Ранее публицист Анатолий Вассерман заявил, что гонорары от новогодних выступлений певицы в России пойдут на спонсирование украинских военных. В Совфеде считают, что Ротару приедет на фестиваль исключительно ради заработка. С критикой в ее адрес также выступила телеведущая Ангелина Вовк.

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