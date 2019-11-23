Информация о романе Микки Рурка с молодой россиянкой появилась в сети

Стало известно о романе 67-летнего американского актера Микки Рурка с россиянкой. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, девушка по имени Ольга является близким другом голливудской звезды. На вид ей 23–26 лет.

Уточняется, что пара была замечена в одном из ресторанов Нью-Йорка. По словам очевидцев, актер «нежно гладил» спутницу по лицу и шее.

В 2015 году Рурк расстался с 33-летней русской моделью Анастасией Макаренко, с которой встречался на протяжении пяти лет.

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