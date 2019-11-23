Умерла звезда сериала «Гранд отель» Асунсьон Балагер

В возрасте 94 лет скончалась испанская актриса театра и кино Асунсьон Балагер, известная по роли Леди в сериале «Гранд отель». Об этом сообщает El Mundo.

Как отмечается, что артистка умерла в больнице населенного пункта Серседилья. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Асунсьон Балагер сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Гранд отель», «Красные браслеты» и «Тайны Лауры».

За свою карьеру актриса получила множество наград, а также носила титул пожизненного президента жюри премии Paco Rabal Award.