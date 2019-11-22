Власти соберут данные россиян о просмотрах сериалов в интернете

Министерство культуры разработало поправки в закон о кинематографии, в соответствии с которыми с 2021 года власти начнут сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ссылаясь на пояснительную записку к документу.

Как стало известно, документ уже передан на рассмотрение в правительство.

По этому документу, видеосервисы обязаны будут отправлять данные о просмотрах в Единую Федеральную автоматизированную информационную систему (ЕАИС). В передаваемой информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.

В издании отмечают, что такие сведения соберут с целью оценки эффективности государственной бюджетной поддержки кино.