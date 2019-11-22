Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы
Российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» 13-летний Денберел Ооржак выписан из польской больницы. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.
Как уточняется, в данный момент подросток находится в гостинице.
До этого в ходе репетиции номера Ооржак упал в обморок, после чего его доставили в больницу. Врачи осмотрели мальчика и рекомендовали ему покой.
Как известно, финал «Детского Евровидения-2019» пройдет 24 ноября в Польше. От России в конкурсе примет участие дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака.
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