Валерия подтвердила решение возглавить Движение по борьбе с домашним насилием

Певица Валерия в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила свое решение возглавить Движение по борьбе с домашним насилием.

«Да, действительно, я возглавила движение в защиту закона о борьбе с домашним насилием. На сегодняшний день действует закон о декриминализации домашнего насилия: теперь если насилие случилось в первый раз, то его причисляют к разряду административных правонарушений. Это, конечно, абсолютно недопустимо. И участившиеся громкие случаи — убийства или нанесения тяжких увечий — этому подтверждение», — заявила она.

Певица отметила, что ситуация просто «дошла до края».

«Россия не может плестись в хвосте всех цивилизованных стран в этой части. Есть и международный опыт — в других странах этот закон действует», — прокомментировала она.

Валерия отметила, что ей эта ситуация знакома не понаслышке.

«Если человек поднимает руку на своего близкого один раз — он ударит второй раз непременно, даже если будет просить и плакать горючими слезами, его изменить ничего не сможет. Это, наверное, как хищник, почувствовавший кровь. Поэтому они должны быть наказаны — ведь это преступники. Почему, если человек совершил это на улице, — он преступник? А дома можно? Какие-то очень слабые отговорки в качестве аргумента приводятся: что таким образом закон будет слишком внедряться в дела семьи. … Это похоже на какой-то Домострой, дремучесть абсолютная. Этот закон необходим — и как можно скорее», — уверена Валерия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Методичку для жертв домашнего насилия хотят создать в России

— «Будет труп – тогда и приедем»: почему в России убивают женщин