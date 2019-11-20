Сын Ротару подтвердил ее приезд в Россию с концертами

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Сын и продюсер певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко подтвердил информацию о том, что она приедет в России. Об этом сообщает издание «Подъем».

По его словам, Ротару приедет в Москву перед новым годом.

«София Михайловна как обычно примет участие в съемках новогодних проектов», — сказал Евдокименко.

В конце 2018 года София Ротару отказалась выступить на российской «Песне года» и отменила корпоративы в России из-за военного положения, объявленного президентом Украины Петром Порошенко. 7 декабря Ротару собирается участвовать в съемках шоу «Песня года — 2019» в Москве.

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