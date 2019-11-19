Дело экс-главбуха «Седьмой студии» отправлено на новое рассмотрение

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Президиум Мосгорсуда отменил возврат в прокуратуру и направил на новое рассмотрение в Мещанском суде дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, сообщает RNS.

Прокурор и представитель Масляевой поддержали позицию Верховного суда по этому вопросу. «Мы считаем, что обвинительное заключение соответствует нормам закона», — сказал прокурор, добавив, что Масляева, по его мнению, дала «полные и исчерпывающие» показания по делу, способствовала расследованию и выполнила все условия досудебного соглашения.

В апреле дело Масляевой вернул в прокуратуру Мещанский районный суд, решение было поддержано Мосгорсудом, однако оспорено в Верховном суде.

Экс-главбух «Седьмой студии» была одним из фигурантов дела о мошенничестве при реализации проекта «Платформа» вместе с Кириллом Серебренниковым, Алексеем Малобродским, Софьей Апфельбаум и Юрием Итиным. Она заключила сделку со следствием и признала вину, ее дело было выведено в отдельное производство. Их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России. Кроме Масляевой, свою вину все фигуранты отрицают.

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