Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/873/12139873/RIAN_3233228.HR-pic905-895x505-19316.jpg">

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пригожина, исполнительница не могла вести концертную деятельность в России из-за политической ситуации на Украине.

Он сказал, что Ротару стала «заложником политических обстоятельств» и была вынуждена отменить свое выступление на ежегодном конкурсе «Песня года» после введения на Украине военного положения.

При этом продюсер отметил, что певица планирует принять участие в «Песне года» и в фестивале «Легенды ретро FM» в этом году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— София Ротару вернется в Россию

— «Правильно питается и худеет»: директор ответил на слухи о раке у Ротару

— София Ротару внесла ясность в слухи о жизни в Крыму