Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пригожина, исполнительница не могла вести концертную деятельность в России из-за политической ситуации на Украине.
Он сказал, что Ротару стала «заложником политических обстоятельств» и была вынуждена отменить свое выступление на ежегодном конкурсе «Песня года» после введения на Украине военного положения.
При этом продюсер отметил, что певица планирует принять участие в «Песне года» и в фестивале «Легенды ретро FM» в этом году.
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