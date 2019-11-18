Селин Дион рассказала, почему умер персонаж Ди Каприо в «Титанике»

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Певица Селин Дион во время визита в студию Джимми Фэллона предположила, почему мог погибнуть главный герой фильма «Титаник» Джек в исполнении Леонардо Ди Каприо.

По мнению Дион, Джек не стал залезать на дверь, где находилась его избранница Роуз, потому что замерз и устал, не мог даже пошевелиться, а места на двери ему бы в любом случае не хватило.

Также Фэллон и Дион пошутили о том, что бы случилось, если бы Роуз подвинулась на двери — по мнению певицы, такая идея может зародить в авторах «Титаника» снять вторую часть.

Фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» вышел на экраны в 1997 году. Селин Дион исполнила главную песню саундтрека картины — My Heart Will Go On.

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