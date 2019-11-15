Хоакин Феникс ответил на вопрос о насилии в «Джокере»
Актер Хоакин Феникс ответил на вопрос, почему не участвовал в дискуссии по поводу насилия в фильме «Джокер».
Как передает Los Angeles Times, он намеренно не стал говорить об этом. «Это могло бы стать поводом для еще более масштабной дискуссии об этой проблеме, а я этого не хотел», — пояснил он, отрицая, что ему было неловко говорить о насилии.
В 2012 году в Колорадо мужчина открыл стрельбу по зрителям, пришедшим в кинотеатр на фильм «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана. Родственники пострадавших при стрельбе написали в студию Warner Bros. письмо о том, что и «Джокер» может нести похожую угрозу.
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