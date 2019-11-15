В «Союзмультфильме» рассказали, что у новых «Ну, погоди!» еще нет сценария

Представитель киностудии «Союзмультфильм» Марина Малыгина рассказала «Газете.Ru» о работе над новым циклом мультфильмов «Ну, погоди!». По ее словам, сценарий новых серий «Ну, погоди!» еще не написан, не утверждены также актеры, которые будут озвучивать персонажей.

«Только принято решение, есть некие общие рамки. Естественно, все сейчас хотят узнать, кто озвучивает персонажей, и другие подробности, но пока их просто нет. Нет ни сценарных каких-то наработок, ни концепта — то есть, еще предстоит сформировать творческую и креативную группу, которая будет работать над фильмом», — заявила Малыгина.

Она отметила, что о подробностях расскажут позже.

«Творческой группе предстоит очень тонкая работа — как персонажа известного и любимого поместить либо в абстрактные локации, либо в локации, связанные с современностью. ...Точно неизвестно, но я не думаю, что действие новых серий будет происходить в ретро-эпоху. Другое дело, что есть какие-то условно абстрактные локации — лес, море, но, скорее всего, они будут существовать в современном мире», — отметила Малыгина.

Ранее стало известно о планах киностудии «Союзмультфильм» выпустить 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!».

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