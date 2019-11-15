Экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо попросил Австрию о политическом убежище

Бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры России Борис Мазо попросил Австрию о политическом убежище. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Владислава Мусияка.

Как отмечается, россиянин уверен, что уголовное дело против него возбуждено по политическим причинам.

В настоящее время Мазо находится в Австрии. Его обвиняют в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

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