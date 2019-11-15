Украинские прокатчики удалили лицо Михалкова из фильма о Путине

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Украинские прокатчики замазали лицо Никиты Михалкова в фильме Виталия Манского «Свидетели Путина», посвященном президенту России.

Как сообщает «Звезда», это связано с тем, что режиссер входит в реестр лиц, якобы угрожающих нацбезопасности страны. «Это ужасно печально», — отреагировал на случившееся Михалков. По его словам, на Украине у него много друзей, и действия властей страны он осуждает. «Хорошо, если вместо моего лица было бы лицо Манского хотя бы», — посмеялся режиссер.

Онлайн-премьера «Свидетелей Путина» состоялась в декабре 2018 года. Фильм состоит из документальных съемок Манского, сделанных им в период прихода к власти Владимира Путина.

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