Украинские прокатчики удалили лицо Михалкова из фильма о Путине
Украинские прокатчики замазали лицо Никиты Михалкова в фильме Виталия Манского «Свидетели Путина», посвященном президенту России.
Как сообщает «Звезда», это связано с тем, что режиссер входит в реестр лиц, якобы угрожающих нацбезопасности страны. «Это ужасно печально», — отреагировал на случившееся Михалков. По его словам, на Украине у него много друзей, и действия властей страны он осуждает. «Хорошо, если вместо моего лица было бы лицо Манского хотя бы», — посмеялся режиссер.
Онлайн-премьера «Свидетелей Путина» состоялась в декабре 2018 года. Фильм состоит из документальных съемок Манского, сделанных им в период прихода к власти Владимира Путина.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
— Никита Михалков показал трейлер «Серебряных коньков»