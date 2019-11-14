Экстренно госпитализирован Армен Джигарханян, пишут СМИ

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Актер Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, передает издание Mash.

Утверждается, что актер находится в крайне тяжелом состоянии и что сейчас он в реанимации.

Возможно, у артиста обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Врачи наблюдают Джигарханяна.

Ранее 84-летний Джигарханян был вынужден прибегнуть к госпитализации в августе.

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