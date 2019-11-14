Экстренно госпитализирован Армен Джигарханян, пишут СМИ
Актер Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, передает издание Mash.
Утверждается, что актер находится в крайне тяжелом состоянии и что сейчас он в реанимации.
Возможно, у артиста обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Врачи наблюдают Джигарханяна.
Ранее 84-летний Джигарханян был вынужден прибегнуть к госпитализации в августе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Джигарханян воссоединился с экс-супругой
— Армен Джигарханян выписан из больницы
— Экс-супруга Джигарханяна рассказала о его провалах в памяти