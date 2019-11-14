Тувинец исполнил хит Linkin Park горловым пением
Певец Александр Куулар опубликовал кавер на песню Numb рок-группы Linkin Park на YouTube.
Он спел хит в этнической тувинской технике горлового пения на тувинском озере Чедер. Видеоролик уже посмотрели около 60 тыс. человек. «Это просто шедевральный кавер!», «Честер (Беннингтон) улыбается прямо сейчас, я уверен», — хвалят Куулара слушатели.
Уроженец Тувы Александр Куулар — финалист вокального конкурса «Новая звезда». Живет в Москве.
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