Тувинец исполнил хит Linkin Park горловым пением

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Певец Александр Куулар опубликовал кавер на песню Numb рок-группы Linkin Park на YouTube.

Он спел хит в этнической тувинской технике горлового пения на тувинском озере Чедер. Видеоролик уже посмотрели около 60 тыс. человек. «Это просто шедевральный кавер!», «Честер (Беннингтон) улыбается прямо сейчас, я уверен», — хвалят Куулара слушатели.

Уроженец Тувы Александр Куулар — финалист вокального конкурса «Новая звезда». Живет в Москве.

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