Раскрыт гонорар Пугачевой за концерт в Минске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/614/12792614/RIAN_2893220.HR-pic905-895x505-82199.jpg">

Певица Алла Пугачева на своем выступлении в Минске 2 ноября заработала 17,6 млн руб., передает сайт kp.ru со ссылкой на главу компании «Ру-Концерт» Евгения Морозова.

Он отметил, что, по скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн руб., из которых более 12 млн руб. получили организаторы.

Алла Пугачева после выступления заявила, что в следующий раз решится на концерт в 80 лет.

Выступление в Минске Пугачева дала после аналогичного юбилейного шоу в Москве, посвященного ее 70-летию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»

— Директор Киркорова ответил на вопрос об уголовном деле о покушении на певца

— В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву