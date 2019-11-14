Раскрыт гонорар Пугачевой за концерт в Минске
Певица Алла Пугачева на своем выступлении в Минске 2 ноября заработала 17,6 млн руб., передает сайт kp.ru со ссылкой на главу компании «Ру-Концерт» Евгения Морозова.
Он отметил, что, по скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн руб., из которых более 12 млн руб. получили организаторы.
Алла Пугачева после выступления заявила, что в следующий раз решится на концерт в 80 лет.
Выступление в Минске Пугачева дала после аналогичного юбилейного шоу в Москве, посвященного ее 70-летию.
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