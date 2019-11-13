Запашный отреагировал на задержание основателя Cirque du Soleil за наркотики

Дрессировщик и гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал задержание за выращивание марихуаны канадского миллионера и основателя цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Запашный подчеркнул, что не поощряет людей, употребляющих наркотики. Также он подчеркнул, что закон должен быть равным для всех.

«Не поощряю [наркотики]. Я знаю, что это современная болезнь нашего общества, знаю, что некоторая часть общества пропагандирует наркотики. Знаю, что сейчас, в качестве защиты, они сделали официальное заявление, что якобы наркотики выращивались в медицинских целях. Но, как мне кажется, такой человек — состоятельный, властный, как Ги Лалиберте не нуждается в собственной ферме», — сказал Запашный.

По его мнению, если наркотики выращивались в лечебных целях, то, соответственно, они должны закупаться под присмотром специалистов.

«Мне кажется, полиция должна разбираться. Ну, в любом случае история не красит его и не идет на пользу цирку Дю Солей», — констатировал дрессировщик.

Также Запашный вспомнил недавнее убийство в Санкт-Петербурге девушки, которую расчленил местный профессор, и сравнил ситуации.

«Понимаете, иначе если мы о скидках сейчас будем разговаривать, значит мы с вами должны относиться по-другому к профессору, который недавно расчленил девушку в Санкт-Петербурге. Вот и все. Здесь закон должен быть рабочим для всех. В большей степени пример для нас всегда идет с запада. Там, действительно, не обращают внимания Майкл Джексон ли ты… Полно звезд, которых пересажали в свое время — Уэсли Снайпс отсидел, Лионеля Месси сейчас прессуют за неуплату налогов. Нет, закон должен работать для всех», — заключил Запашный.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны