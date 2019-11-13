Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

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Канадский миллионер и основатель цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержан за выращивание марихуаны, сообщает France 24.

Ги Лалиберте выращивал марихуану на собственном острове Нукутепипи, о чем стало известно прокуратуре города Папэте — столицы Французской Полинезии.

13 ноября должен состояться суд над Лалиберте. Пока следствие выясняет, выращивал Лалиберте марихуану для личного потребления или организовал криминальную сеть по сбыту наркотиков. Сам основатель цирка утверждает, что делал это только в личных и медицинских целях.

До этого Ги Лалиберте инвестировал в легальное выращивание конопли в Канаде.

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