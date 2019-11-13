Три новых супергероя появятся в фильмах Marvel

В фильмах по комиксам Marvel появятся три новых супергероя, передает Independent со ссылкой на слова главы студии Кевина Файги.

На экране можно будет увидеть мисс Марвел, Лунного рыцаря и Халка-женщину. Неизвестно, будут ли это второстепенные персонажи или новые главные герои наравне с Мстителями.

Сперва эти три персонажа появятся в сериалах на стриминговом сервисе Disney+. Сервис будет запущен в США 13 ноября.

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