Три новых супергероя появятся в фильмах Marvel
В фильмах по комиксам Marvel появятся три новых супергероя, передает Independent со ссылкой на слова главы студии Кевина Файги.
На экране можно будет увидеть мисс Марвел, Лунного рыцаря и Халка-женщину. Неизвестно, будут ли это второстепенные персонажи или новые главные герои наравне с Мстителями.
Сперва эти три персонажа появятся в сериалах на стриминговом сервисе Disney+. Сервис будет запущен в США 13 ноября.
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