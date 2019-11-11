Эмилия Кларк хочет сыграть Бонда

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Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк намекнула, что готова сыграть женский вариант Джеймса Бонда, передает Independent.

По ее словам, она бы очень хотела сыграть в такой картине и считает «бондиану» крутой франшизой. «Даже если сыграть Бонда безвкуснее, чем кто бы то ни было, будет все равно круто», — поделилась соображениями Кларк.

Известно, что в новом фильме о суперагенте Джеймсе Бонде «агента 007» сыграет Лашана Линч, однако ее персонаж не замещает персонажа Бонда, а дополняет его.

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