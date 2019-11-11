Зрители в США назвали фильмом года «Мстителей»

Фильм по комиксам Marvel «Мстители: финал» назван фильмом года на церемонии вручения премии People's Choice Awards, передает The Hollywood Reporter.

Лауреатов премии традиционно определяет зрительское голосование.

Лучшим киноактером зрители назвали Роберта Дауни-младшего, актрисой — Зендаю. Лучшим семейным фильмом признан «Алладин», а лучшим сериалом и лучшим драматическим сериалом — «Очень странные дела». Лучшим актером сериала выбран Коул Спроус («Ривердейл»), а лучшей актрисой — Милли Бобби Браун («Очень странные дела»).

Актриса Дженнифер Энистон заслужила награду Icon Award.

Российская премьера фильма «Мстители: финал» братьев Руссо состоялась в апреле 2019 года.

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