Пахмутова отреагировала на полученный от Путина орден Андрея Первозванного

Российский композитор Александра Пахмутова отреагировала на то, что президент страны Владимир Путин пришел на ее концерт, поздравил с юбилеем и вручил орден Андрея Первозванного. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Композитор, услышав поздравительную речь президента, начала говорить Путину в ответ свои пожелания. В частности, Пахмутова пожелала лидеру, чтобы у него получалось все доброе и хорошее, что он хочет для страны.

Путин отметил, что Пахмутова умеет найти то главное, что проникает в душу каждого россиянина.

9 ноября выдающемуся советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет.

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