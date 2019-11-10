Фильм «Дылда» получил приз на Женевском кинофестивале

Кинолента «Дылда», режиссером которой является Кантемир Балагов, получил приз в номинации полнометражных лент на Женевском международном кинофестивале. Об этом сообщает GIFF.

Отмечается, что судьи конкурса оценили работу как «очень сильную для такого молодого режиссера».

Кроме того, на Женевском кинофестивале дали положительную оценку актерской работе Виктории Мирошниченко и Василисе Перелыгине.

«Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении», — добавили судьи.

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