Джоди Фостер сыграет с Бенедиктом Камбербэтчем в ленте о тюрьме в Гуантанамо

Джоди Фостер, Шэйлин Вудли и Тахар Рахим сыграют в драме «Узник 760», передает Variety.

В основе сюжета лежит история борьбы за выживание, которую описал заключенный Мохаммед Ульд Слахи (Тахар Рахим) в бестселлере «Дневник Гуантанамо» (Гуантанамо --тюрьма на Кубе — прим. ред.).

Согласно истории, мужчина провел в тюрьме более 10 лет без предъявления обвинения и суда, и уже потерял надежду на освобождение, когда встретился с адвокатом Нэнси Холландер (которую сыграет Фостер) и ее помощницей Тери Дункан (роль Вудли). Вместе они начинают бороться за справедливость.

Камбербэтч, который также выступает продюсером картины, играет прокурора Стюарта Коуча, в руки которого попадают сведения о заговорах.

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