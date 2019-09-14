Продюсер «Ласкового мая» рассказал о состоянии Заворотнюк
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет сайт kp.ru.
По его словам, артистка находится в коме, к ней не пускают никого, кроме мужа.
Он также рассказал, что врачи бессильны в лечении актрисы и ей осталось жить несколько дней.
«Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия – отек мозга», — сказал Разин.
По его мнению, на здоровье актрисы мог повлиять продолжительный стресс и увлечение методикой омоложения стволовыми клетками.
Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало.