Продюсер «Ласкового мая» рассказал о состоянии Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет сайт kp.ru.

По его словам, артистка находится в коме, к ней не пускают никого, кроме мужа.

Он также рассказал, что врачи бессильны в лечении актрисы и ей осталось жить несколько дней.

«Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия – отек мозга», — сказал Разин.

По его мнению, на здоровье актрисы мог повлиять продолжительный стресс и увлечение методикой омоложения стволовыми клетками.

Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало.