Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, пишут СМИ
Медики ввели актрису Анастасию Заворотнюк в медикаментозную кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как стало известно, медики приняли такое решение в связи с крайне тяжелым состоянием Заворотнюк.
Сообщается, что врачи в данный момент занимаются проработкой дальнейших действий. Они решают вопрос о проведении артистке операции.
Отмечается, что для состояния актрисы введение в медикаментозную кому может быть опасным действием.
Ранее сообщалось, что Заворотнюк поставили такой же диагноз, какой был у певицы Жанны Фриске.