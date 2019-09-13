Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, пишут СМИ

Медики ввели актрису Анастасию Заворотнюк в медикаментозную кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, медики приняли такое решение в связи с крайне тяжелым состоянием Заворотнюк.

Сообщается, что врачи в данный момент занимаются проработкой дальнейших действий. Они решают вопрос о проведении артистке операции.

Отмечается, что для состояния актрисы введение в медикаментозную кому может быть опасным действием.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк поставили такой же диагноз, какой был у певицы Жанны Фриске.