Соловьев предрек Украине новые войны

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что в будущем власть на Украине может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами. Об этом он сказал в эфире телепередачи.

По мнению ведущего, в настоящее время власти на Украине ведут страну «путем России девяностых», что имеет отрицательный эффект для экономки некоторых областей. Борьба президента страны Владимира Зеленского с контрабандой тоже может вызвать недовольство некоторых регионов.

«А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: «А зачем нам такая Украина?». И вы будете бороться уже с ними», — заявил Соловьев.

Он добавил, что при таком развитии событий о Донбассе придется забыть из-за более серьезных событий.

Ранее Соловьев заявил о желании россиян говорить про Украину вместо пенсий.