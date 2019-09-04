Григорий Лепс дважды прооперирован

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс в беседе с изданием «Стархит» рассказал, что перенес две хирургические операции на голосовых связках из-за проблем с вокалом.

Первую операцию на связках ему сделали в Париже еще в мае, в июле хирургам пришлось снова прооперировать певца. «Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы. Все равно придется подождать», — говорит Лепс, добавляя, что смог петь уже через несколько дней после вмешательства.

После восстановления Лепс планирует спеть дуэтом с Полиной Гагариной, также хочет записать песню с Аллой Пугачевой.

Ранее сообщалось, что ученик Григория Лепса пожалел его.