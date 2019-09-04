Полиция нашла подозреваемого в краже гаджетов Федора Бондарчука и Евгения Миронова
close
Полицейские нашли подозреваемого в краже из гримерки телефонов, принадлежащих актерам Федору Бондарчуку и Евгению Миронову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, мужчина был задержан стражами порядка.
Отмечается, что в совершении кражи подозревают ранее судимого за аналогичное преступления жителя Москвы.
Сообщается, что мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке.