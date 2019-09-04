Полиция нашла подозреваемого в краже гаджетов Федора Бондарчука и Евгения Миронова

Полицейские нашли подозреваемого в краже из гримерки телефонов, принадлежащих актерам Федору Бондарчуку и Евгению Миронову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, мужчина был задержан стражами порядка.

Отмечается, что в совершении кражи подозревают ранее судимого за аналогичное преступления жителя Москвы.

Сообщается, что мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке.