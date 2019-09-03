Скорсезе использовал в новом фильме съемки из «Крестного отца»

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Для съемок фильма «Ирландец» Мартин Скорсезе воспользовался кадрами из одной из сцен второй части криминальной драмы «Крестный отец» (1974), передает MovieWeb.

Это потребовалось для производства эпизода, в котором появляется персонаж Роберта Де Ниро в молодости. Для омоложения главных персонажей использовались современные компьютерные технологии.

В «Ирландце» Роберт Де Ниро играет наемного убийцу Фрэнка Ширана, с помощью технологий его лицо из «Крестного отца 2» стало возможно использовать в одной из сцен. Из-за этих приемов «Ирландец» стал самым дорогим фильмом Скорсезе.

Премьера «Ирландца» запланирована на 27 сентября.