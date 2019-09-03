Скорсезе использовал в новом фильме съемки из «Крестного отца»
Для съемок фильма «Ирландец» Мартин Скорсезе воспользовался кадрами из одной из сцен второй части криминальной драмы «Крестный отец» (1974), передает MovieWeb.
Это потребовалось для производства эпизода, в котором появляется персонаж Роберта Де Ниро в молодости. Для омоложения главных персонажей использовались современные компьютерные технологии.
В «Ирландце» Роберт Де Ниро играет наемного убийцу Фрэнка Ширана, с помощью технологий его лицо из «Крестного отца 2» стало возможно использовать в одной из сцен. Из-за этих приемов «Ирландец» стал самым дорогим фильмом Скорсезе.
Премьера «Ирландца» запланирована на 27 сентября.