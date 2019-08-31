Пригожин поделился видео с Кобзоном
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Российский продюсер опубликовал в своем инстаграме архивное видео с российским певцом Иосифом Кобзоном.
В видеоролике певец рассуждает о счастье.
«Как хочется, чтобы люди были просто счастливы, тогда жизнь наша будет счастливой», — говорит Кобзон.
Пригожин назвал видео «обращением сильного духом мужчины».
Свой пост продюсер посвятил годовщине со дня смерти Кобзона.
«Народный артист всего Советского союза, учитель, наставник и настоящий друг. Полное ощущение, что он жив и находится где-то рядом», — написал Пригожин.
Ранее сообщалось, что памятник Кобзону открыли на Востряковском кладбище.