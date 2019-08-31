Пригожин поделился видео с Кобзоном

Российский продюсер опубликовал в своем инстаграме архивное видео с российским певцом Иосифом Кобзоном.

В видеоролике певец рассуждает о счастье.

«Как хочется, чтобы люди были просто счастливы, тогда жизнь наша будет счастливой», — говорит Кобзон.

Пригожин назвал видео «обращением сильного духом мужчины».

Свой пост продюсер посвятил годовщине со дня смерти Кобзона.

«Народный артист всего Советского союза, учитель, наставник и настоящий друг. Полное ощущение, что он жив и находится где-то рядом», — написал Пригожин.

Ранее сообщалось, что памятник Кобзону открыли на Востряковском кладбище.