Брэд Питт рассказал о своей самой сложной роли в кино

Голливудский актер Брэд Питт рассказал, какую свой роль в кино считает самой сложной. Об этом сообщает ТАСС.

28 августа начался знаменитый Венецианский кинофестиваль, где актер совместно с коллегой Скарлетт Йоханссон представил фильм «К звездам» о суровом космонавте, который путешествует по Солнечной системе в поисках отца.

«Эта работа стала, наверное, самой сложной в моей жизни», — сообщил Питт

Актер не только сыграл главную роль в картине, но и выступил продюсером. По его словам, путешествие по космосу можно сравнить с путешествием по своему разуму.

Ранее Брэд Питт заявил, что с каждым годом планирует все меньше сниматься в кино.