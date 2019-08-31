Умер Гордон Брэссак

В США умер создатель мультфильмов 1990-х годов Гордон Брэссак. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сына режиссера Джеймса Каллена Брэссака.

Как отмечается, он умер в возрасте 68 лет.

Согласно изданию, сценарист скончался у себя дома после продолжительной болезни.

Брэссак известен, в первую очередь, за работу над такими мультфильмами, как «Пинки и Брейн», «Озорные анимашки», «Могучий Макс».

Уточняется, что за свою карьеру он получил три премии «Эмми» за достижения в области анимации.