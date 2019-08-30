Эд Ширан может создать главную мелодию для нового фильма о Бонде

Менеджер британского певца Эда Ширана отреагировал на данные о том, что исполнитель запишет главную мелодию для 25-ого фильма о приключениях Джеймса Бонда. Об этом пишет Music Week.

По словам представителя, музыкант познакомился с продюсером фильма Барбарой Брокколи в 2017 году и с тех пор был заинтересован в сотрудничестве. Однако после того как у картины сменился режиссер, с Шираном никто не связывался.

«…мы по-прежнему будем рады сотрудничеству», — заявил источник.

Он заметил, что музыкант задает ему вопросы об этом каждый день.

Ранее Эд Ширан заявил об уходе со сцены.