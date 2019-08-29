Ведущую отстранили на год от эфира за оскорбления полных людей в Египте

В Египте известную телеведущую Рихам Саид отстранили на год от эфиров из-за того, что она обозвала полных людей обидными словами. Об этом сообщает Gulf News.

Как отмечается, решение об отстранении было принято Высшим советом по вопросам регулирования СМИ Египта. Известно, что некорректные замечания Саид вызвали шквал критики со стороны общественности.

В эфире одной из молодежных передач телеведущая заявила, что полные египтяне, особенно женщины, являются обузой для своей семьи и страны, она назвала их «мертвыми», «некрасивыми» и добавила, что такие девушки не имеют перспектив на замужество.

В конечном итоге Саид обвинили в расизме, издевательствах и неуважении к людям.

Жители страны обратили внимание девушки на то, что большинство египтян живут небогато и не могут позволить себе качественные продукты, не говоря уже о дорогостоящих косметических средствах против ожирения.

В свое оправдание телеведущая сказала, что не собиралась издеваться над полными людьми, а всего лишь намеревалась напомнить, насколько опасным может быть ожирение. Кроме того, ведущая призналась, что сама когда-то страдала от лишнего веса.

Ранее сообщалось, ожирение провоцирует развитие рака.