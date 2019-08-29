Билли Айлиш по-русски поблагодарила фанатов в России

Американская певица Билли Айлиш поблагодарила фанато после концерта, который состоялся в Москва. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

По имеющимся данным, ее выступление в российской столице состоялась 27 августа. Пост в соцсети исполнительница написала на русском языке.

«Спасибо», -— говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве. Певица рассказала, что получила сразу три награды на премии в номинациях «Лучший новый артист», «Лучший монтаж» и «Пуш-артист года». По ее словам, она не присутствовала на награждении, так как спала и эта ситуация ее очень смешит.