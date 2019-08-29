В Сети появился финальный трейлер «Джокера» на русском языке

В Сети появился финальный трейлер фильма по комиксам DC «Джокер» на русском языке. Он размещен на официальном YouTube-канале Warner Bros.

Согласно представленной информации, российские зрители смогут увидеть картину в кино с 3 октября.

«Новое прочтение (режиссером Тоддом. — Газета.Ru) Филлипсом персонажа Артура Флека…— человека, от которого отвернулось общество, — не только бескомпромиссный рассказ о нем самом, но и предостережение для остальных», — говорится в сообщении.

Уточняется, что главную роль Флека/Джокера исполнил Хоакин Феникс, также в картине снялись Роберт Де Ниро и Фрэнсис Конрой.

Ранее режиссер «Джокера» опубликовал сразу шесть тизеров.