Умер Джонатан Гольдштейн

Британский композитор Джонатан Гольдштейн погиб вместе со своей женой Ханной Марцинович и дочерью в авиакатастрофе. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что музыкант летел со своей семьей из Швейцарии в Италию. Они возвращались из отпуска.

Уточняется, что в настоящее время расследованием авиакатастрофы занимается Федеральное управление по расследованию безопасности полетов.

Поясняется, что Джонатан Гольдштейн был известен зрителям по своей работе над фильмом «Мыс страха» Мартина Скорсезе.