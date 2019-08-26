Названа самая высокооплачиваемая певица по версии Forbes

Американская кантри-певица Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 года по версии американского журнала Forbes, заработав $185 млн. Об этом сообщается на сайте издания.

Как отмечается, в 2019 году исполнительница заняла первую строчку рейтинга благодаря концертному туру Reputation, собравшем $226,1 млн. Кроме того, неплохую прибыль Свифт принесли контракт с лейблом Republic Records, а также новый альбом певицы — Lover, выпущенный в августе текущего года.

На втором месте списка оказалась американская R'n'B исполнительница Бейонсе с доходом в $81 млн. Закрыла тройку лидеров Рианна, ее прибыль составила $62 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых исполнительниц также вошли Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопез, Леди Гага, Селин Дион и Шакира.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису.