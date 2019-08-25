В Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину

В Буденновском районе Донецка был открыт необычный памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что памятник весом в 500 килограммлов был изготовлен на 3D-принтере. Над созданием памятника трудились 100 дней.

Глава администрации района Владимир Гетов заявил, что памятник был создан на деньги спонсоров. Он добавил, что монумент был установлен к 150-летию Донецка и стал копией московского памятника.

Гетов рассказал о том, что прошлый памятник Пушкину развалился. Капсула нового была изготовлена из полимеров, а внутри он залит высококачественным бетоном.

Ранее сообщалось, что в Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину.