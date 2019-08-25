В театре поделились подробностями о госпитализации Олега Меньшикова

В Театре имени Марии Ермоловой рассказали о госпитализации худрука и актера Олега Меньшикова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Согласно полученной информации, Меньшиков в данный момент находится на обследовании.

Отмечается, что медицинское освидетельствование у артиста проходит перед стартом нового театрального сезона, который начнется 9 сентября.

Ранее стало известно, что Меньшиков попал в реанимацию. По имеющимся сведениям, артиста госпитализировали после употребления алкоголя.