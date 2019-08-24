Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

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Актер Олег Меньшиков во время церемонии прощания с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова, 15 марта... Актер Олег Меньшиков во время церемонии прощания с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова, 15 марта...
Актер Олег Меньшиков во время церемонии прощания с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова, 15 марта...
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Российский актер и режиссер Олег Меньшиков оказался в реанимации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, художественного руководителя театра Ермоловой доставили в одну из ведомственных клиник после того, как ему экстренно понадобилась медицинская помощь.

Актер почувствовал себя плохо после употребления алкоголя. В настоящее время информации о состоянии артиста не приводится.

Ранее сообщалось, что российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию с инфарктом.