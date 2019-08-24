Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
close
Российский актер и режиссер Олег Меньшиков оказался в реанимации. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, художественного руководителя театра Ермоловой доставили в одну из ведомственных клиник после того, как ему экстренно понадобилась медицинская помощь.
Актер почувствовал себя плохо после употребления алкоголя. В настоящее время информации о состоянии артиста не приводится.
Ранее сообщалось, что российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию с инфарктом.