Юэн Макгрегор подтвердил информацию о своем участии в новом сериале Disney

Американский актер Юэн Макрегор рассказал, что вновь будет играть роль Оби-Ван Кеноби в новом проекте Disney.

Отмечается, что сценарий нового сериала уже готов. Его съемки стартуют в следующем году.

Поясняется, что новый проект Disney будет снят по мотивам «Звездных войн».

Уточняется, что ранее МакГрегор играл Оби-Ван Кеноби в трех сиквеллах «Звездных войн».

Ранее сообщалось, что Юэн Макгрегор может снова стать Оби-Ван Кеноби.