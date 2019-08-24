Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.

В какой именно картине сыграет актер, который известен своей ролью Джона Сноу в сериале «Игра престолов», не уточняется.

Отмечается, что Харингтону достанется главная роль в одном из фильмов студии.

По информации издания, сам актер никак не комментирует свое возможное появление в новом фильме киновселенной Marvel.

Ранее сообщалось, что Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel.