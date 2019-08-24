Майли Сайрус рассказала, как лишилась работы из-за нескромного торта

Американская певица Майли Сайрус рассказала, как потеряла роль в мультфильме «Монстры на каникулах» из-за нескромного торта, который преподнесла своему мужу Лиаму Хемсворту. Об этом сообщает The Hollywood Reportrer.

По словам исполнительницы, в день рождения мужа она подарила ему торт в виде пениса и облизала его. Решение о ее увольнении последовало после появления в Сети фотографий произошедшего. Источник в компании Sony подтвердил эту информацию. Сайрус должна была озвучить дочь Дракулы Мэйвис.

Ранее Майли Сайрус ответила на слухи об изменах Лиаму Хемсворту.