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Режиссер, актер и сценарист Никита Михалков сломал ногу передает Ura.ru со ссылкой на собственного корреспондента в Крыму.

На костылях Михалков появился на фестивале творческих сообществ «Таврида — АРТ». «У меня очень серьезное восстановление, трещина в кости и занесенная инфекция. Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было семь операций и 39 часов наркоза», — поделился с журналистами Михалков.

По словам Михалкова, его отговаривали ехать на «Тавриду» в таком состоянии, но он все равно вышел на красную дорожку. Вечером 23 августа он придет на показ спектакля «Метаморфозы», который поставили студенты из академии режиссера.

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