Директор Вайкуле внес ясность в слухи об ее конфликте с Крутым

Директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев прокомментировал публикации о ее ссоре с композитором Игорем Крутым.

Вайкуле в одном из интервью сообщила, что Крутой на нее обижен из-за фестиваля «Рандеву», который она провела в «Юрмале» вместо «Новой волны». «Никакого конфликта нет. «Новая волна» ушла, Лайма пришла», — цитирует Яковлева РИА «Новости».

По словам самого композитора, Лайма Вайкуле начала планировать свой фестиваль, когда он вел переговоры с мэром Юрмалы о возвращении туда «Новой волны», и это, на его взгляд, было не вполне порядочно.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019 проходит в Юрмале с 2014 года . С того же года «Новая волна» проходит в Сочи.